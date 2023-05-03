В мае Раки, Девы и Рыбы ощутят финансовую устойчивость и богатство. У них будет возможность совершить дорогие покупки, пишет 24 Канал.

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Рак

Скорее всего, Раки в этом месяце получат дополнительный финансовый доход. Вы сможете совершить дорогую покупку, на которую долго мечтали. Астрологи уверяют, что сомневаться не стоит – шоппинг будет удачным и принесет пользу.

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Дева

Девы часто бывают нерациональны в покупках, поэтому им следует с осторожностью относиться к трате денег на дорогие покупки. Посоветуйтесь с близкими, точно ли стоит вам транжирить средства на то, что желали приобрести.

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Рыбы

В мае некоторые представители Рыб отважатся на дорогостоящую покупку, которая может не принести вам того, чего ожидали. Это будет хорошим жизненным уроком, ведь не стоит при первой возможности опустошать кошелек. Попытайтесь накапливать средства.

Гороскоп для Рыб