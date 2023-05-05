Планети будуть розташовані недружньо до трьох знаків зодіаку – Близнюків, Стрільців та Козерогів. На них чекають проблеми з фінансами, передає 24 Канал.

Дивіться також Почуватимуться розкішно: на 3 знаків зодіаку очікують дорогі покупки у травні

Близнюки

Через місячне затемнення представники цього знака зодіаку втратять стимул працювати краще, а разом із ним – і можливий додатковий заробіток. Це негативно позначиться на їхньому гаманці.

Гороскоп для Близнюків

Стрільці

Представники цього знака зодіаку надто розслабляться та тринькатимуть гроші на посиденьки й інші витрати. Фінансове становище буде не найкращим, тому треба докласти більше зусиль для розвитку своєї сили волі.

Гороскоп для Стрільців

Козеріг

Через масштабну й дорогу покупку Козероги влізуть у борги. Це погіршить їхній емоційний стан і проблеми з фінансами тільки гіршатимуть.

Гороскоп для Козерогів