Какой сегодня, 4 октября, праздник – что нельзя делать сегодня

4 октября 2023, 07:00
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4 октября христиане чествуют священномученика Иерофея Афинского. Сегодня отмечают Всемирный день животных. Больше об этом дне читайте дальше.

4 октября Православная Церковь Украины чтит память священномученика Иерофея, пишет 24 Канал. Он жил в Афинах.

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Иерофей имел возможность услышать проповедь апостола Павла. Тогда он обратился в христианство. Павел рукоположил Иерофея на епископа, с тех пор он также проповедовал и обращал язычников. Считается, что епископы Иерофей и Дионисий присутствовали во время погребения Пресвятой Богородицы. Иерофей погиб от рук язычников.

День ангела 4 октября празднуют Петр, Яков, Тихон, Николай, Владимир, Дмитрий, Михаил, Павел, Василий, Вероника.

Что нельзя делать сегодня

  • В этот день запрещено угнетать себя мыслями о плохом.
  • Лучше сегодня не ходить в лес.
  • День неблагоприятный для проведения свадьбы.
  • Нельзя доверять незнакомым людям и пускать их в свой дом.

Приметы на 4 октября

  • Какая погода сегодня – такова будет весь октябрь.
  • Ясная погода и северо-восточный ветер – к холодной зиме.
  • Небо вечером покраснело – к ветреному дню.
  • У березы листья желтеют только сверху – к ранней весне.

День в Украине и мире

Всемирный день животных. Праздник был основан в честь святого Франциска Ассизского, который является покровителем животных. Это событие отмечают с 1925 года.

Автор: Марія Касій