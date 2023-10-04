Какой сегодня, 4 октября, праздник – что нельзя делать сегодня
4 октября христиане чествуют священномученика Иерофея Афинского. Сегодня отмечают Всемирный день животных. Больше об этом дне читайте дальше.
4 октября Православная Церковь Украины чтит память священномученика Иерофея, пишет 24 Канал. Он жил в Афинах.
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Иерофей имел возможность услышать проповедь апостола Павла. Тогда он обратился в христианство. Павел рукоположил Иерофея на епископа, с тех пор он также проповедовал и обращал язычников. Считается, что епископы Иерофей и Дионисий присутствовали во время погребения Пресвятой Богородицы. Иерофей погиб от рук язычников.День ангела 4 октября празднуют Петр, Яков, Тихон, Николай, Владимир, Дмитрий, Михаил, Павел, Василий, Вероника.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день запрещено угнетать себя мыслями о плохом.
- Лучше сегодня не ходить в лес.
- День неблагоприятный для проведения свадьбы.
- Нельзя доверять незнакомым людям и пускать их в свой дом.
Приметы на 4 октября
- Какая погода сегодня – такова будет весь октябрь.
- Ясная погода и северо-восточный ветер – к холодной зиме.
- Небо вечером покраснело – к ветреному дню.
- У березы листья желтеют только сверху – к ранней весне.
День в Украине и мире
Всемирный день животных. Праздник был основан в честь святого Франциска Ассизского, который является покровителем животных. Это событие отмечают с 1925 года.