Какой сегодня, 4 октября, праздник – что нельзя делать сегодня

4 октября христиане чествуют священномученика Иерофея Афинского. Сегодня отмечают Всемирный день животных. Больше об этом дне читайте дальше.

4 октября Православная Церковь Украины чтит память священномученика Иерофея, пишет 24 Канал. Он жил в Афинах.

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Иерофей имел возможность услышать проповедь апостола Павла. Тогда он обратился в христианство. Павел рукоположил Иерофея на епископа, с тех пор он также проповедовал и обращал язычников. Считается, что епископы Иерофей и Дионисий присутствовали во время погребения Пресвятой Богородицы. Иерофей погиб от рук язычников.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено угнетать себя мыслями о плохом.

Лучше сегодня не ходить в лес.

День неблагоприятный для проведения свадьбы.

Нельзя доверять незнакомым людям и пускать их в свой дом.

Приметы на 4 октября

Какая погода сегодня – такова будет весь октябрь.

Ясная погода и северо-восточный ветер – к холодной зиме.

Небо вечером покраснело – к ветреному дню.

У березы листья желтеют только сверху – к ранней весне.

4 октября празднуют Петр, Яков, Тихон, Николай, Владимир, Дмитрий, Михаил, Павел, Василий, Вероника.

День в Украине и мире

Всемирный день животных. Праздник был основан в честь святого Франциска Ассизского, который является покровителем животных. Это событие отмечают с 1925 года.