В эти дни в храмах совершаются особые службы, на которых священники читают молитвы за умершими. Верующие также посещают кладбища и молятся об упокоении души своих родственников. Когда родительские субботы в 2023 году по новому календарю – знает 24 Канал.

Важно Какие религиозные праздники будем праздновать в октябре этого года

Когда родительские субботы в 2023 году: новые даты

С сентября 2023 вступил в силу новый церковный календарь. Согласно ему, ряд религиозных праздников получили новые даты. Это сказалось и на отмечании родительских суббот. В этом году христиане будут чествовать своих родных несколько раз:

21 октября – Дмитровская родительская суббота;

– Дмитровская родительская суббота; 28 октября – Кузьмина суббота;

– Кузьмина суббота; 4 ноября – Михайловская суббота;

– Михайловская суббота; 11 ноября – Родительская суббота перед Рождественским постом.

В родительские субботы христиане идут в церковь на литургию, где молятся за умершими. Они передают священникам записки с именами родственников, чтобы их вспомнить и помянуть. Люди несут в храм хлеб, печенье, сахар, конфеты.