4 жовтня Православна Церква України вшановує пам'ять священномученика Ієрофея, інформує 24 Канал. Він жив в Афінах.

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Ієрофей мав нагоду почути проповідь апостола Павла. Тоді він навернувся до християнства. Павло висвятив Ієрофея на єпископа, відтоді він також проповідував та навертав язичників. Вважають, що єпископи Ієрофей та Діонісій були присутніми під час поховання Пресвятої Богородиці. Ієрофей загинув від рук язичників.

День ангела 4 жовтня святкують Петро, Яків, Тихон, Микола, Володимир, Дмитро, Михайло, Павло, Василь, Вероніка.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено гнітити себе думками про погане.

Краще сьогодні не ходити в ліс.

День несприятливий для проведення весілля.

Не можна довіряти незнайомим людям та впускати їх у свій дім.

Прикмети на 4 жовтня

Яка погода сьогодні – така буде весь жовтень.

Ясна погода та північно-східний вітер – до холодної зими.

Небо ввечері почервоніло – до вітряного дня.

У берези листя жовкне тільки зверху – до ранньої весни.

День в Україні та світі

Всесвітній день тварин. Свято заснували на честь святого Франциска Асизького, який є покровителем тварин. Цю подію відзначають ще з 1925 року.