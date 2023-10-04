4 октября Православная Церковь Украины чтит память священномученика Иерофея, пишет 24 Канал. Он жил в Афинах.
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Иерофей имел возможность услышать проповедь апостола Павла. Тогда он обратился в христианство. Павел рукоположил Иерофея на епископа, с тех пор он также проповедовал и обращал язычников. Считается, что епископы Иерофей и Дионисий присутствовали во время погребения Пресвятой Богородицы. Иерофей погиб от рук язычников.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день запрещено угнетать себя мыслями о плохом.
- Лучше сегодня не ходить в лес.
- День неблагоприятный для проведения свадьбы.
- Нельзя доверять незнакомым людям и пускать их в свой дом.
Приметы на 4 октября
- Какая погода сегодня – такова будет весь октябрь.
- Ясная погода и северо-восточный ветер – к холодной зиме.
- Небо вечером покраснело – к ветреному дню.
- У березы листья желтеют только сверху – к ранней весне.
День в Украине и мире
Всемирный день животных. Праздник был основан в честь святого Франциска Ассизского, который является покровителем животных. Это событие отмечают с 1925 года.