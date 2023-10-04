4 октября Православная Церковь Украины чтит память священномученика Иерофея, пишет 24 Канал. Он жил в Афинах.

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Иерофей имел возможность услышать проповедь апостола Павла. Тогда он обратился в христианство. Павел рукоположил Иерофея на епископа, с тех пор он также проповедовал и обращал язычников. Считается, что епископы Иерофей и Дионисий присутствовали во время погребения Пресвятой Богородицы. Иерофей погиб от рук язычников.

Что нельзя делать сегодня

  • В этот день запрещено угнетать себя мыслями о плохом.
  • Лучше сегодня не ходить в лес.
  • День неблагоприятный для проведения свадьбы.
  • Нельзя доверять незнакомым людям и пускать их в свой дом.

Приметы на 4 октября

  • Какая погода сегодня – такова будет весь октябрь.
  • Ясная погода и северо-восточный ветер – к холодной зиме.
  • Небо вечером покраснело – к ветреному дню.
  • У березы листья желтеют только сверху – к ранней весне.

День в Украине и мире

Всемирный день животных. Праздник был основан в честь святого Франциска Ассизского, который является покровителем животных. Это событие отмечают с 1925 года.