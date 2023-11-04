Михайловская суббота в Украине: что обязательно делают верующие в этот день

Михайловская суббота – это день, когда христиане вспоминают своих умерших родственников. Он предшествует празднику Собору Архистратига Михаила.

Ранее Архистратига Михаила упоминали 21 ноября, соответственно за несколько дней до этого проходила Михайловская суббота. Теперь по новому календарю этот день приходится на 4 ноября, а Михаила – на 8 ноября. Что делают на Михайловскую субботу – знает 24 Канал.

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Михайловская суббота: традиции

Умерших родственников чествуют еще в пятницу, поскольку в церквях происходит особая панихида, под названием "парастас". А служба Божья за упокой душ приходится на субботу.

Перед литургией верующие приходят в храм с запиской, где перечисляют имена людей, которых следует упомянуть. Священник зачитывает эти имена во время службы.

Впрочем, есть один момент: в записке запрещено писать имена человека, который покончил жизнь самоубийством или которого не крестили в церкви. За упокой таких душ молятся в другие дни. Принято, что вместе с карточками дают пожертвование на храм. После этого люди искренне молятся, чтобы души умерших были в покое.

И в этот день верующие приносят в церковь продукты – хлеб, овощи, фрукты, крупы, чай или вино "Кагор". Другой алкоголь нельзя нести. Потом все это раздают нуждающимся.

После службы люди идут на кладбище. У могил умерших родственников заранее убирают. Если нет возможности посетить кладбище в Михайловскую субботу, это можно сделать в другой ближайший день.

Что нельзя делать в Михайловскую субботу