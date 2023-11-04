Раніше Архістратига Михаїла згадували 21 листопада, відповідно за кілька днів до цього відбувалась Михайлівська субота. Тепер за новим календарем, цей день припадає на 4 листопада, а Михайла – на 8 листопада. Що роблять на Михайлівську суботу – знає 24 Канал.

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Михайлівська субота: традиції

Померлих родичів вшановують ще у п'ятницю, оскільки в церквах відбувається особлива панахида, під назвою "парастас". А вже служба Божа за упокій душ припадає на суботу.

Перед літургією віряни приходять до храму із запискою, де перелічують імена людей, яких варто згадати. Священник зачитує ці імена під час служби.

Утім, є один момент: в записці заборонено писати імена людини, яка закінчила життя самогубством або яку не хрестили в церкві. За упокій таких душ моляться в інші дні. Заведено, що разом із картками дають пожертву на храм. Після цього люди щиро моляться, аби душі померлих були в спокої.

І цей день віряни приносять до церкви продукти – хліб, овочі, фрукти, крупи, чай чи вино "Кагор". Інший алкоголь не можна нести. Потім все це роздають нужденним.

Після служби люди йдуть на цвинтар. Біля могил померлих родичів заздалегідь прибирають. Якщо не маєте змоги відвідати кладовище в Михайлівську суботу, це можна зробити в інший найближчий день.

Що не можна робити в Михайлівську суботу