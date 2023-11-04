Ранее Архистратига Михаила упоминали 21 ноября, соответственно за несколько дней до этого проходила Михайловская суббота. Теперь по новому календарю этот день приходится на 4 ноября, а Михаила – на 8 ноября. Что делают на Михайловскую субботу – знает 24 Канал.

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Михайловская суббота: традиции

Умерших родственников чествуют еще в пятницу, поскольку в церквях происходит особая панихида, под названием "парастас". А служба Божья за упокой душ приходится на субботу.

Перед литургией верующие приходят в храм с запиской, где перечисляют имена людей, которых следует упомянуть. Священник зачитывает эти имена во время службы.

Впрочем, есть один момент: в записке запрещено писать имена человека, который покончил жизнь самоубийством или которого не крестили в церкви. За упокой таких душ молятся в другие дни. Принято, что вместе с карточками дают пожертвование на храм. После этого люди искренне молятся, чтобы души умерших были в покое.

И в этот день верующие приносят в церковь продукты – хлеб, овощи, фрукты, крупы, чай или вино "Кагор". Другой алкоголь нельзя нести. Потом все это раздают нуждающимся.

После службы люди идут на кладбище. У могил умерших родственников заранее убирают. Если нет возможности посетить кладбище в Михайловскую субботу, это можно сделать в другой ближайший день.

Что нельзя делать в Михайловскую субботу