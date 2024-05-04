Какой церковный праздник в субботу, 4 мая: что нельзя делать сегодня

Сегодня, 4 мая, по новому церковному календарю почитается память мученицы Пелагеи. В этот день люди идут в храм, чтобы помолиться и попросить у святой помощи и защиты. Также стоит посвятить время добрым делам.

Православные христиане и греко-католики, кроме того, отмечают Великую субботу. У них продолжаются последние приготовления к празднику. Некоторые украинцы уже вечером пойдут святить пасхальные корзины, передает LifeStyle 24.

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День памяти мученицы Пелагеи

Пелагея родилась в Малой Азии и воспитывалась в довольно богатой семье. Девушка получила хорошее образование, а впоследствии покорила сердце наследника императора Диоклетиана. Она была христианкой, поэтому отказывала мужчине.

Мать Пелагеи хотела, чтобы дочь вышла замуж, поэтому однажды сама привела к наследнику императора. Тот знал, что над девушкой будут издеваться, когда узнают, что она исповедует христианство, поэтому совершил самоубийство.

Мама, узнав об ужасном случае, очень разгневалась. Она отправила Пелагею на суд к императору Диоклетиану. Последнему понравилась девушка, поэтому предложил ей взять брак. Мученица не согласилась, чем очень разозлила мужчину. Из-за этого он приказал сжечь святую.

Что нельзя делать

Не стоит плохо обращаться с птицами.

Нельзя ссориться и сквернословить.

Запрещено сплетничать друг о друге, потому что накличете беду.

Не рекомендуется отказывать людям в помощи.

Еще продолжается Великий пост, поэтому не следует нарушать строгие правила.

Народные приметы

Пасмурный день – к дождям.

Если услышите пение кукушки, то ждите хорошую погоду.

Если будет много майских жуков на улице, то скоро придет засуха.

Дождь – к обильному урожаю.

Что еще отмечают

Каждый год на 4 мая приходится Международный день пожарных. Праздник ввели в 1999 году, чтобы почтить память погибших во время пожара, который случился в одном из городов Австралии. Тогда сгорели 5 пожарных.

Также сегодня отмечается Всемирный день щедрости. В праздник людям напоминают, насколько важно помогать друг другу. Поэтому в этот день, по традиции, нужно заняться благотворительностью и добрыми делами.