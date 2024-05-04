Православні християни та греко-католики, крім того, відзначають Велику суботу. У них тривають останні приготування до свята. Деякі українці вже ввечері підуть святити великодні кошики, передає LifeStyle 24.

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День пам'яті мучениці Пелагеї

Пелагея народилася у Малій Азії та виховувалася у доволі багатій родині. Дівчина здобула хорошу освіту, а згодом підкорила серце спадкоємця імператора Діоклетіана. Вона була християнкою, тому відмовляла чоловікові.

Матір Пелагеї хотіла, аби дочка вийшла заміж, тому одного разу сама привела до спадкоємця імператора. Той знав, що з дівчини будуть знущатися, коли дізнаються, що вона сповідує християнство, тож скоїв самогубство.

Мама, дізнавшись про жахливий випадок, дуже розгнівалася. Вона відправила Пелагею на суд до імператора Діоклетіана. Останній вподобав дівчину, тому запропонував їй взяти шлюб. Мучениця не погодилася, чим дуже розізлила чоловіка. Через це він наказав спалити святу.

Що не можна робити

Не варто погано поводитися з птахами.

Не можна сваритися та лихословити.

Заборонено пліткувати одне про одного, бо накличете біду.

Не рекомендується відмовляти людям у допомозі.

Ще триває Великий піст, тому не слід порушувати суворі правила.

Народні прикмети

Похмурий день – до дощів.

Якщо почуєте спів зозулі, то чекайте на хорошу погоду.

Якщо буде багато хрущів надворі, то скоро прийде посуха.

Дощ – до рясного врожаю.

Що ще відзначають

Щороку на 4 травня припадає Міжнародний день пожежників. Свято запровадили у 1999 році, аби вшанувати пам'ять загиблих під час пожежі, яка трапилася в одному з міст Австралії. Тоді згоріли 5 пожежників.

Також сьогодні відзначається Всесвітній день щедрості. У свято людям нагадують, наскільки важливо допомагати одне одному. Тому у цей день, за традицією, потрібно зайнятися благодійністю та добрими справами.