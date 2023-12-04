Поздравления с Днем ангела Варвары в картинках: нежная подборка

4 декабря по новоюлианскому календарю христиане чтят память святой Варвары. Женщина была великомученицей, которая испытала страдания из-за христианской веры.

Известно, что после крещения Киевской Руси славяне стали считать Варвару одной из самых почитаемых святых. Она была хорошей рукодельницей и покровительницей женщин. Историю праздника Варвары и красивые картинки к этому дню – собрал 24 Канал.

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День великомученицы Варвары: история праздника

Святая Варвара родилась в III веке на востоке Римской империи. Девушка рано потеряла мать. Впоследствии отец Дискор возвел для дочери отдельный замок чтобы она не общалась с христианами.

Когда Варвара выросла, ей предлагали выйти замуж богатые мужчины, но она всем отказывала. Поэтому отец позволил ей выходить в город в надежде, что она передумает и выйдет замуж за богатого жениха.

Во время одного похода в город, девушкаи приняла веру. Когда Диоскора сообщили об этом, он был очень зол. Девушка скрылась в горах. Однако отцу удалось найти ее. Тогда он привел дочь к римскому правителю, чтобы он. Впрочем, Варвару было невозможно заставить это сделать. Правитель отдал приказ пытать девушку. Впоследствии отец отрезал дочери голову за то, что она не пожелала поклоняться идолам.

Святую Варвару с этого момента считают очень важной и значимой мученицей. Ее мощи сейчас хранят в храме святого Владимира в Киеве.

День святой Варвары: картинки-поздравления



День ангела Варвары / Фото Pinterest



День ангела Варвары / Фото Pinterest



День ангела Варвары 2023 / Фото Pinterest



С Днем ангела Варвары / Фото "Апостроф"



С Днем ангела Варвары / Фото "Апостроф"



С Днем ангела Варвары / Фото V24.com.ua



С Днем ангела Варвары / Фото Радио "Трек"