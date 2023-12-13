Можно ли украшать елку 31 декабря: чем это может закончиться

Уже совсем скоро нас ждет период рождественско-новогодних праздников. Все спешат, чтобы успеть поставить елку к их началу. Некоторые делают это уже в последний момент, 31 декабря. Однако не задумываются, можно ли.

Когда украшать елку для праздников тоже важно. Этим мы показываем Зеленому Дракону – главному животному в следующем году, свою заинтересованность. Поэтому необходимо выбрать правильные даты, чтобы не навредить. Когда это лучше сделать – знает 24 Канал.

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Можно ли украсить елку 31 декабря 2023 года

Очень многие имеют в декабре кучу дел. Ведь заканчивается текущий год, так что нужно завершить все, что накопилось. Не всегда люди успевают все сделать, поэтому ставят елку уже в последний момент – 30 или 31 декабря. Специалисты говорят, что ничего плохого в этом нет. Однако, и ни одного позитива это тоже вам не добавляет. То есть эти дни не несут никакой положительной или негативной энергетики.

Разрешается установить и украсить праздничное дерево в канун Святого вечера. По новоюлианскому календарю в 2023 году мы будем отмечать его 24 декабря, а Рождество – 25 декабря. Поэтому украсить елку нужно максимум 23 декабря, потому что на большие праздники запрещается это делать. Потом будут другие заботы – приготовление блюд.

Кстати, эксперты говорят, что оптимальной датой для установки елки является 22 декабря. Это День зимнего солнцестояния. По народным верованиям, это особая дата, так что если сделать это дело, это защитит жилье от бед и невзгод. К тому же 22 декабря – самая короткая ночь, тогда как день – наоборот, самый длинный. Поэтому злые духи не имеют власти, соответственно не смогут причинить бед.

Еще одна хорошая дата для украшения елки – 28 декабря. Тогда отмечают Трифанов день. Считается, что если украсить новогоднее дерево в этот день, то защитите жилище от злых людей и плохих слов в вашу сторону.

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