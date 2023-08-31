31 августа верующие чтят память святых мучеников Флора и Лавра, пишет 24 Канал. Флор и Лавр – родные братья, жившие в Византии, а затем переевшие в Иллирию (Балканский полуостров).

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Флор и Лавр были строителями, поэтому правитель города приказал построить языческий храм. Они подчинились, но зарплату отдавали нуждающимся.

В процессе строительства произошел случай, как сыну жреца в глаз попал обломок. Братья помолились за него и юноша исцелился. Так он и его отец уверовали в христианство. Когда храм построили, на место богов Флор и Лавр поставили кресты, за что их убили.

День ангела 31 августа празднуют Варнава, Георгий, Григорий, Дионисий, Евгений, Емилиан, Илларион, Лев, Лука, Макарий, Михаил, Флор, Христофор.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя спорить и ругаться.

Сегодня запрещено принуждать лошадей к труду. Считалось, что в этот день им нужно дать отдохнуть и хорошо накормить.

Нельзя уклоняться от труда и бездельничать.

Приметы на 31 августа

Сегодня жарко – сентябрь будет дождливым.

Облака плывут низко – будет плохая погода.

День ясный и теплый – ждите непогоду.

Звезды багрового оттенка обещают дождь.

День в Украине и мире

Всемирный день блога. Это неофициальный праздник, который отмечают блоггеры всего мира 31 августа. Впервые он был отмечен в 2005 году. В этот день блоггеры обычно делятся своими рекомендациями и рассказывают о профессии и коллегах.