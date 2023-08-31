31 серпня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Флора і Лавра, пише 24 Канал. Флор та Лавр – рідні брати, які жили у Візантію, а потім переїхали в Іллірію (Балканський півострів).

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Флор та Лавр були будівниками, тож правитель міста наказав звести язичницький храм. Вони підкорилися, але зарплатню віддавали нужденним.

У процесі будівництва стався випадок, як сину жерця в око потрапив уламок. Брати помолилися за нього і юнак зцілився. Так він і його батько увірували в християнство. Коли храм звели, на місце богів Флор і Лавр поставили хрести, за що їх вбили.

День ангела 31 серпня святкують Варнава, Георгій, Григорій, Діонисій, Євгеній, Єміліан, Іларіон, Лев, Лука, Макарій, Михайло, Флор, Христофор.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна конфліктувати й лаятися.

Сьогодні заборонено змушувати коней до праці. Вважалось, що у цей день їм потрібно дати відпочити та добре нагодувати.

Не можна ухилятися від праці й байдикувати.

Прикмети на 31 серпня

Сьогодні спекотно – вересень буде дощовий.

Хмари пливуть низько – буде погана погода.

День ясний і теплий – чекайте негоди.

Зорі багряного відтінку обіцяють дощ.

День в Україні та світі

Всесвітній день блогу. Це неофіційне свято, яке відзначають блогери всього світу 31 серпня. Вперше його відзначили у 2005 році. У цей день блогери зазвичай діляться своїми рекомендаціями та розповідають про професію й колег.