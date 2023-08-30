Преимущественно младенцам в королевской семье дают имена в честь известных монархов прошлого и членов их семей. Бывает так, что выбирают имена, толкование которых понимают только они. Расскажем подробнее о таких именах и их сочетаниях.

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Объяснение королевских имен

Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор – маленькая дочь герцога и герцогини Сассекской.

Лилибет был детским прозвищем великой королевы Елизаветы и бабушки Гарри. Вероятно, имя Диана дали, чтобы почтить умершую бабушку и принцессу Вельскую. Говорят, это было политическое решение. А также, что королеве Елизавете не понравилось, что ее прозвище стало именем.



Лилибет / Фото Мисан Harriman/Duke and Duchess of Sussex

Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор – это еще один ребенок принца Гарри и Меган, рожденный в 2019 году. Родители дали первое имя, потому что им нравится древнегреческое слово arche, что переводится как "сила" и "мудрость". А вот второе имя имеет простое значение – "сын Гарри".



Арчи / Фото SussexRoyal

Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская – дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Родители решили выбрать такое имя, ведь оно принадлежало Шарлотте, жене короля Георга III. Она прославилась благотворительностью. Речь идет о создании Королевского госпиталя, приютов для детей-сирот и борьбу за права женщин на образование. Второе имя – Элизабет, дали в честь легендарной королевы Елизаветы. А вот именем Диана выразили уважение матери принца Уильяма, принцессе Диане.



Шарлотта / Фото The Duchess of Cambridge

Генри Чарльз Альберт Дэви – полное имя всем известного принца Гарри. Является сыном принца Чарльза и принцессы Дианы, а также внуком королевы Елизаветы II.

Такими именами выражают уважение королям сразу из нескольких династий: Тюдоров, Стюартов и Виндзоров. Имя Дэвид означает "любимый" и среди членов королевской семьи часто употребляется как второе имя. Хотя популярным стало самое домашнее прозвище – Гарри.



Гарри / Фото Getty Images

Уильям Артур Филипп Луи – сын принца Чарльза и принцессы Дианы и внук королевы Елизаветы II.

Говорят, что Чарльз хотел назвать сына Артуром, но Диана была против, потому что считала его старомодным. Поэтому выбор был остановлен на традиционном британском имени – Уильям, тогда как Артур стал вторым именем. Что касается Филиппа, то так было звать дедушку принца, а Луи – в честь государственного служащего и военного Маунтбеттена Луиса Бирманского.



Уильям / Фото Getty Images