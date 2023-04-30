30 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в последний день месяца
30 апреля в церковном календаре – День женщин-мироносиц. В Украине отмечают День пограничника. Узнайте больше об этом дне и что сегодня нельзя делать.
30 апреля православные христиане чтят память святого Зосима, пишет 24 Канал. Он интересовался духовностью с детства и стал монахом. Был игуменом монастыря.
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Христиане 30 апреля также отмечают День женщин-мироносиц – второе воскресенье после Пасхи. Это Мария Магдалина, Иоанна, Сусанна, Мария Клеопова, Саломея, Марфа и Мария. Их чтят за то, что они первыми узнали о воскресении и стали проповедницами христианства.
Женщины-мироносицы / Фото из Википедии
Что нельзя делать сегодня
В этот день особенно чтили урожай, пчел и мед. Также с особым уважением относились к женщинам: часто в этот день они собирались вместе.
- Сегодня нельзя вышивать, шить или вязать.
- Запрещено злословить и ссориться.
- В этот день нельзя зря беспокоить пчел.
- Считалось, что сегодня неудачный день для выпечки хлеба.
- В последний вечер апреля лучше отложить бытовую работу.
Приметы на 30 апреля
- Утром пошел дождь - день будет ясным.
- Одуванчик уже зацвел – лето будет коротким.
- Пчелы садятся на вишни – урожай ягод будет щедрым.
День в Украине и мире
День пограничника в Украине. Это событие переносили несколько раз: в последний раз – в 2018 году. Праздник отмечается в честь дня, когда армия УНР вышла на границу Украины и установила на нем государственные символы.
Международный день джаза. Джаз – музыкальный стиль, родиной которого считается Новый Орлеан в США. Эта музыка основывалась на импровизации и африканских традициях.
День прически. Сегодня профессиональный праздник парикмахеров, занимающихся стилем, укладкой и стрижкой волос. Это праздник неофициальный, но популярный в Америке.