Сегодня – 3 ноября: какой праздник отмечают в Украине

3 ноября христиане вспоминают преподобную Анну. В Украине отмечается День ракетных войск и артиллерии.

Анна Всеволодовна – княгиня Киевской Руси, которая жила в XI-XII веке. Ее отцом был великий князь киевский Всеволод Ольгович. Также Анна была женой галицкого князя Игоря Васильковича. Что еще известно о преподобной и что нельзя делать в этот день – расскажет 24 Канал.

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Анна была вовлечена в церковно-политическую жизнь Киевской Руси. Ее отец, князь Всеволод Ярославич, в 1086 году построил для нее женский Андреевский монастырь. Анна стала его первой настоятельницей. Женщина очень развивала это духовное заведение.

Наиболее преподобная Анна прославилась тем, что основала первую школу для девочек в Европе, где преподавали грамоту, пение и другие дисциплины. Преподобная умерла где-то в 1141 году. Ее похоронили в Андреевском монастыре. Однако до наших времен духовная святыня не сохранилась.

Что нельзя делать

3 ноября не пускайте в дом чужих, ибо это будет привлекать в вашу жизнь недоброжелателей.

чужих, ибо это будет привлекать в вашу жизнь недоброжелателей. Лучше не езжайте в дальний путь. Предки верили, что это может вызвать проблемы .

. 3 ноября не рекомендуется стричь волосы.

Сажать деревья в этот день – не самая лучшая идея. Они не укоренятся.

в этот день – не самая лучшая идея. Они не укоренятся. Если заметили какую-нибудь вещь на дороге – не поднимайте. Плохая примета.

Приметы на 3 ноября

Если выпал снег, а листья все еще держатся на деревьях, то в следующем сезоне урожая не будет.

Заметили, что облака двигаются в небе низко – скоро похолодание.

в небе низко – скоро похолодание. Выпал первый снег, значит, зима наступит рано.

Если 3 ноября – ясный солнечный день, стоит ждать заморозков В ближайшее время.

В ближайшее время. Утром щиплет морозец – скоро будет снегопад.

Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Анна, Евдокия, Светлана.

День в Украине и мире

3 ноября в Украине – День ракетных войск и артиллерии. Праздник был установлен еще в 1997 году. Значительную часть армии составляют ракетные и артиллерийские войска. Они играют большую роль в сдерживании врага и производят огненное поражение противника.

3 ноября также – День инженерных войск Украины. Они помогают мотострелкам и танкистам двигаться вперед. Инженеры разбирают завалы для свободного движения военных, разминируют участки, дороги, улицы, освобождают проходы в заминированных полях.