Какой праздник 3 мая – кого чествует церковь, что сегодня нельзя делать

3 мая православная церковь чествует святого Феодора. В мире отмечают День кондитера. Больше об этом дне и что сегодня нельзя делать смотрите ниже.

3 мая в церковном календаре – день памяти святого Феодора, пишет 24 Канал. Он родился в богатой семье, но с детства был вежливым и благочестивым.

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Феодор в молодом возрасте покинул родительский дом и отправился в пустыню. Он носил волосяницу, мало ел и пил. Устойчиво проходя пост и все испытания, Феодор получил дар чудотворения.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя сердиться и сердиться на близких.

Сегодняшний день считался неудачным для стирки.

3 мая не стоит выстраивать новые отношения.

Нельзя тратить деньги и заключать сделки.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Приметы на 3 мая

Сегодня падает дождь – к хорошему урожаю.

Появились комары – скоро будет потеплеть.

Гром во время грозы свидетельствует о щедром урожае летом.

Многие звезды на небе – будут заморозки.

На ели много шишек – к щедрому урожаю пшеницы.

3 мая празднуют Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Станислав, Теодор, Федор.

День в Украине и мире

Всемирный день свободы печати (печати). В этот день напоминают о важности свободы слова и СМИ и журналистской этике. Сегодня стоит отметить тех журналистов, которые погибли из-за диктатуры: сейчас это происходит и во время войны, и даже в мирных странах.

День кондитера. Это профессиональный праздник для кондитеров, ежедневно работающих над сладостями, тортами и разнообразной выпечкой.

Международный день Солнца. В этот день рассказывают о важности Солнца и ресурсах, которые солнечная энергия дает человечеству.