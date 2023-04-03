3 апреля – какой сегодня праздник, запреты и приметы этого дня

3 апреля православные христиане чтят память святителя Кирилла, тогда как у католиков – Великий понедельник. В мире отмечают День вечеринки. Что сегодня нельзя делать и приметы читайте ниже.

3 апреля в православном календаре – день памяти святителя Кирилла. Он родился в Антиохии и был учеником святого Петра, сообщает 24 Канал.

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Святитель Кирилл и апостол Петр часто путешествовали и проповедовали вместе. В Катанию Петр рукоположил Кирилла в епископа. Там он получил честь и славу как человек, который всегда утешит и обеспечит нуждающихся. Святитель обращал многих к вере и обладал даром чудотворства.

Также 3 апреля чтят память святителя Фомы, патриарха. В то время как по католическому календарю это Великий понедельник и начало Страстной недели перед Пасхой.

Что нельзя делать в этот день

Запрещено сплетничать, ссориться и ругаться.

В старину считалось, что в этот день нельзя стирать и менять постель – можно потревожить водяные духи.

Лучше не поливать домашние растения – можно навлечь беду.

Советуют не готовить пирожки с капустой, чтобы не привлечь в дом несчастья.

празднуют: Серафим, Владимир, Кирилл, Филимон, Фома, Яков.

Приметы на 3 апреля

Если на восходе солнца в небе красные круги, то год будет урожайным.

В небе синие облака – дождливая погода.

Если течет много сока из березы, летом будет много дождя.

Слышен гром – на урожайный год.

Если небо ясное, будет теплый дождь.

3 апреля в Украине и мире.

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