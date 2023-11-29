Какой праздник 29 ноября: приметы и запреты на этот день – кому нельзя переступать через веник
29 ноября чтят память мученика Парамона и с ним 370 мучеников. В народе говорят, что сегодня Парамонов день.
Парамон и еще 370 мучеников в 250 году пострадали из-за того, что исповедовали христианскую веру. Как раз в то время император отдал приказ о преследовании христиан. Больше о сегодняшнем празднике расскажет 24 Канал.
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Однажды 370 мучеников схватили и отправили в тюрьму. Их пытали и заставляли принять язычество. Святой Парамон увидел эти издевательства над христианами и решил вступиться за них. Однако за это мученика жестоко убили язычники.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя умываться холодной водой, потому что навлечете болезнь.
- Запрещено подметать пол в одной комнате разными вениками.
- Сегодня не стоит идти на рыбалку.
- Беременным нельзя переступать через веник, иначе будут тяжелые роды.
- В этот день не стоит есть цитрусовые, особенно детям.
Народные приметы на сегодня
- Если на небе будут ярко светить звезды, то скоро придет похолодание.
- Если на Парамонов день выпадет снег, то метель продержится до Николая.
- Если утром будет светить солнце, то в декабре ждите хорошей погоды.
- Снегопад в этот день – к обильному урожаю.
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