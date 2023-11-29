Какой праздник 29 ноября: приметы и запреты на этот день – кому нельзя переступать через веник

29 ноября чтят память мученика Парамона и с ним 370 мучеников. В народе говорят, что сегодня Парамонов день.

Парамон и еще 370 мучеников в 250 году пострадали из-за того, что исповедовали христианскую веру. Как раз в то время император отдал приказ о преследовании христиан. Больше о сегодняшнем празднике расскажет 24 Канал.

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Однажды 370 мучеников схватили и отправили в тюрьму. Их пытали и заставляли принять язычество. Святой Парамон увидел эти издевательства над христианами и решил вступиться за них. Однако за это мученика жестоко убили язычники.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя умываться холодной водой, потому что навлечете болезнь.

Запрещено подметать пол в одной комнате разными вениками.

Сегодня не стоит идти на рыбалку.

Беременным нельзя переступать через веник, иначе будут тяжелые роды.

В этот день не стоит есть цитрусовые, особенно детям.

Народные приметы на сегодня

Если на небе будут ярко светить звезды, то скоро придет похолодание.

Если на Парамонов день выпадет снег, то метель продержится до Николая.

Если утром будет светить солнце, то в декабре ждите хорошей погоды.

Снегопад в этот день – к обильному урожаю.

Кто празднует день ангела

Сегодня свои именины отмечают Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Теодор, Федор, Ян.