Какой праздник в среду, 29 мая: что нельзя делать в этот день
По новому церковному календарю 29 мая верующие чтят память мученицы Феодосии. Наши предки молились святой и просили у нее хорошего урожая ржи.
Считается, что в этот день не стоит заключать брак, ведь он быстро распадется. Что еще нельзя делать сегодня, расскажет LifeStyle 24.
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День памяти мученицы Феодосии
Святая Феодосия родом из Константинополя. Она воспитывалась в богатой и религиозной семье. Мать мученицы молилась Богу, чтобы забеременеть. Поэтому когда родилась Феодосия, то семья уважала христианские традиции. Когда умер отец святой, ее отправили в монастырь. После смерти матери, девушка лишилась всего своего состояния и стала монашкой. В те времена императором был Лев Армянин, который запрещал христианство, поэтому Феодосия умерла мученической смертью.
Что нельзя делать
- Запрещено ссориться, ибо конфликт скоро не разрешится.
- Не рекомендуется грустить, иначе будет плохое будущее.
- Лучше не браться за новое дело, ведь не получите желаемого успеха.
- Не стоит куда-то ехать, потому что произойдет беда.
Народные приметы
- Жаркий день – к граду или грозе.
- Если ярко будет светить солнце, то ждите теплую погоду в сентябре.
- Туман – к хорошей погоде.
Что еще отмечают
На 29 мая припадает ежегодный праздник – Международный день миротворцев ООН. Инициатором такого события стала Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 2002 году. Украина официально присоединилась к празднованию в 2003 году.
Также сегодня отмечается Международный день Эвереста. Так называется самая высокая гора в мире. Именно 29 мая 1953 года впервые ее покорили сэр Эдмунд Хиллари и альпинист Тенцинг Норгей.