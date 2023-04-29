Какой праздник 29 апреля – что нельзя делать сегодня, традиции и приметы

29 апреля христиане чтят мучениц Агапию, Ирину и Хионию. В мире отмечают Международный день танца. Что нельзя делать сегодня и больше о дне – смотрите ниже.

29 апреля в церковном календаре – день памяти мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Это три сестры, жившие в Италии, пишет 24 Канал.

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Сестры рано остались сиротами, они были благочестивы и отличались тем, что отказывали по просьбе выходить замуж. Об этом узнал тогдашний император, приказав отправить его в Македонию и найти им мужчин.

Девушки не отказались от веры и отказались становиться женами. Им помогали и высшие силы: местный правитель сошел с ума после попытки завладеть сестрами, а ангелы помогли бежать младшему из публичного дома. Тем не менее, они погибли.

Что нельзя делать сегодня

празднуют Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел.

Сегодня было принято наводить порядок в саду и огороде и начинать высаживать огурцы.

В этот день нельзя употреблять алкоголь.

Лучше отложить веселье, пение и празднование.

Нельзя брать деньги взаймы в этот день – приведет к несчастью.

Приметы на этот день

Слышен гром – летом хорошо уродит хлеб.

Сегодня прохладно и ветрено – такая погода будет до самого лета.

Растет много подорожника – значит, урожай будет щедрый.

Проливной дождь – до жаркого лета.

День в Украине и в мире.

Всеукраинский день футбола. Этот вид спорта появился в Украине несколько столетий тому назад. Но развиваться начало уже при независимости страны.

Международный день танца. Этот праздник был основан ко дню рождения артиста французского балета Жана-Жоржа Новера, который является основателем балетного искусства.

Всемирный день ветеринара. Сегодня эти врачи празднуют профессиональный праздник. Оно приходится каждый год на последнюю субботу апреля.