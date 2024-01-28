Какой религиозный праздник 28 января: главные запреты и приметы на этот день
28 января христиане чтят память преподобного Ефрема Сирина. При жизни он был богословом, поэтом и учителем. Кроме того, святой любил путешествовать.
Также сегодня отмечается День утверждения Государственного флага Украины и Международный день конструктора "Lego". Подробнее читайте на сайте 24 Канала.
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День памяти преподобного Ефрема Сирина
Ефрем Сирин родился в городе Низибия, который ранее был в Римской империи. Парень воспитывался в христианской семье. Преподобный написал много проповедей, поучений, пророчеств, гимнов и молитв. Кроме того, он растолковал Священное Писание. Ефрем провел жизнь в одиночестве, а умер в 373 году в городе Эдеса.
Что нельзя делать
- Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом и садоводством.
- Нельзя ссориться, обижаться, сквернословить и злиться.
- Лучше не выходить из дома, если не имеете никаких дел.
- В доме не должно быть грязных зеркал.
Народные приметы
- Если деревья покроются инеем, то скоро на улице потеплеет.
- Если начнется сильный ветер, то лето будет дождливым.
- Если небо покроется темными облаками, то вскоре начнется оттепель.
- Если птички будут летать низко, то ждите похолодания.
Что еще отмечают
28 января отмечается День утверждения Государственного флага Украины. В 1992 году Верховная Рада Украины официально провозгласила сине-желтый флаг Государственным флагом Украины. Сейчас он является символом нашей страны и развевается в каждом уголке.
Также сегодня – Международный день конструктора "Lego". Это одна из самых популярных компаний в мире. Конструктор "Lego" любят складывать дети и взрослые. Дату праздника выбрали неслучайно. Ведь 28 января 1958 года был запатентован кирпичик.