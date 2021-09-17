28 BookForum объявил победителей Best Book Award 2021

Конкурс Best Book Award – ежегодная главная премия Львовского международного BookForum, которой с 1995 года отмечают лучшие украинские книги. В 2021 году гран-при получил Евгений Пшеничный за книгу "Ярослав Стешенко. Эпистолярный монолог". Полный список победителей узнавайте далее.

Организатором конкурса является ОО "Форум издателей" при поддержке Украинского культурного фонда. В этом году на конкурс 100 издательств подали более 450 книг.

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"Пандемия стала глобальным вызовом для многих украинских издателей, но качество изданий продолжает расти. Щедро представлены детские книги для разных возрастных категорий, все богаче является урожай качественных визуальных и переводных изданий, скачкообразно растет ассортимент нон-фикшн. Научные книги из нишевых и малотиражных иногда превращаются в настоящие шедевры издательского искусства и потенциальные интеллектуальные бестселлеры, о чем убедительно свидетельствует нынешний гран-при. В то же время не лучшие времена переживает едиция украинской литературной классики. Впрочем, жюри уверено в своем выборе и с чувством выполненного долга берется с удовольствием читать книги-победители, каждая из которых достойна стать книгой года в соответствующей отрасли", – подчеркнул глава жюри Богдан Тихолоз.



Глава жюри конкурса – Богдан Тихолоз / Фото Насти Теликовой

Победители BookForum Best Book Award-2021

Гран-при

Победитель и книга: Евгений Пшеничный "Ярослав Стешенко. Эпистолярный монолог".

Издательство: "Круг".

За что получил награду: за глубокую исследовательскую работу и высокоэстетичное художественное воплощение.



Евгений Пшеничный / Фото Насти Теликовой

Классическая украинская литература

Победитель и книга: Леонид (Малошийченко) Чернов "Чудаки украшают мир".

Издательство: "Темпора".

За что получил награду: за превращение "наших 20-х" в литературный бренд и оживление неклассических классиков.

Современная украинская литература

Победительница и книга: Галина Крук "Кто угодно, только не я" (иллюстратор Валерия Печеник),

Издательство: Vivat

За что получила награду: за гармонию утонченного стиля, чувственности образов и авторское осмысление действительности.

Иностранная литература в украинском переводе

Победители и книга: переводчик Виталий Кривонос, иллюстраторы Уильям Гирсу Коллингвуд и Карл Эмиль Допплер "Старшая Эдда".

Издательство: "Издательство Жупанского".

За что получила награду: за знакомство украинского читателя со знаковым произведением мировой классики.

Литература для детей от 0 до 6

Победительница и книга: Олеся Мамчич "Ого, как бывает! Азбука по истории Украины" (иллюстратор София Томиленко).

Издательство: "Портал".

За что получила награду: за книгу-маячок, благодаря которой будут ориентироваться в прошлом.



Награждение победителей BookForum Best Book Award-2021 / Фото Насти Теликовой

Литература для детей от 7 до 12

Победительница и книга: Лина Максимук "Казаки правят страной".

Издательство: Discursus.

За что получила награду: за успешный отход от шаблонов и оригинальное представление исторического материала.

Литература для подростков и YA

Победительница и книга: Наталья Малетич "Леся – странствующий клубочек" (иллюстратор Маша Фоя).

Издательство: "Портал".

За что получила награду: за смелую интерпретацию традиционного образа Леси Украинки.

Non-fiction

Победитель и книга: Юрий Шевелев "Я – меня – мне... (и вокруг): Воспоминания. В двух томах. Т.1. В Украине. Т. 2. В Европе".

Издатель: Александр Савчук.

За что получил награду: за качественно новое, комментируемое, иллюстрированное и дополненное издание мемуаров выдающегося интеллектуала XX века.

Научная литература

Победительница и книга: Наталья Тихолоз "Петр Франко: формула судьбы (жизнеописание на фоне эпохи)".

Издательство: Львовский национальный литературно-мемориальный музей Ивана Франко.

За что получила награду: за раскрытие сложной и многоуровневой формулы судьбы Петра Франко.

Визуальная книга

Победитель и книга: Петр Лукашевич "Объединение Художников artes (1929-1935) и другие истории Львовского модернизма" (переводчик Андрей Бояров, иллюстратор Ирина Цимерман).

Издательство: Центр городской истории Центрально-Восточной Европы.

За что получил награду: за фундаментальное осмысление искусства феномена львовского модернизма.

Комиксы и графические романы

Не присуждено

Война на Донбассе, аннексия Крыма, переселенцы

Победители и книга: Денис Казанский, Марина Воротынцева "Как Украина теряла Донбасс".

Издательство: "Черная гора".

За что получили награду: за болезненное и действенное пособие для новых поколений, как осознать ошибки и сохранить Украину.

Фокусная тема "Игра во взросление"

Победитель и книга: Андрей Бондарь "Лакомства для Медора".

Издательство: "Издательство Старого Лева".

Награждение победителей BookForum Best Book Award-2021 / Фото Насти Теликовой

Обладатели специальных отличий BookForum Best Book Award-2021

Специальное отличие Малого жюри Львова

Обладатели и книга: Лев-Осип Гец, Богдан-Владимир Крыжановский (составитель Ирина Гах) "Антольогия стрелкового творчества".

Издательство: издательская компания ЮЭКС.

За что получили награду: за открытие малоизвестной страницы культурного феномена украинского сечевых стрельцов.

Специальное отличие Малого жюри Киева

Обладательница и книга: Старченко Наталья "Украинские мира Речи Посполитой. Истории об истории".

Издательство: Laurus.

За что получила награду: за виртуозное сочетание фундаментальных компетенций и увлекательного изложения, в эпицентре которого – принципиальная для сегодняшнего времени история происхождения украинских элит.

Специальное отличие Малого жюри Одессы

Обладатель и книга: Павел Виктор "Физика. Молекулярное строение вещества и тепловые явления".

Издательство: BookChef.

За что получил награду: за доступ к фундаментальной науке для школьников и студентов.

Специальное отличие Малого жюри Харькова

Обладатели и книга: Олег Яцына, Габриель Михайлов "Первая Харьковская крепость" (иллюстратор Владислав Христенко).

Издательство: "Дом Рекламы".

За что получили награду: за глубокое историческое исследование и реконструкцию старейшего оборонительного сооружения Харькова.

Специальная награда главы Большого жюри Богдана Тихолоза

Обладатель и книга: Роман Яцив "Малая хронология художественных событий и памятных дат XX века: Украина – мир".

Издательство: "Априори".

За что получил награду: за масштабную авторскую летопись истории искусства XX века.

Специальная награда директора ОО "Форум издателей" Екатерины Шевченко

Обладатель и книга: Сергей Осока "Три лини для Марии".

Издательство: "Издательство Старого Лева".

За что получил награду: за большие истории маленьких людей.



Вручили награды BookForum Best Book Award-2021 / Фото Насти Теликовой

Дополнительно отмечаются: