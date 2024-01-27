Какой праздник 27 января: что нельзя делать сегодня

27 января по новому церковному календарю отмечается День перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста. Он был учителем и иерархом. Кроме того, Иоанна очень почитали и ценили люди.

Также сегодня отмечается Международный день портвейна. Больше информации читайте на сайте 24 Канала.

Важно Не только Рождество и Николая: как изменились даты церковных праздников на 2024 год

День перенесения мощей святителя Иоанна Златоустого

Императрица Евдоксия приказала отправить Иоанна Златоустого в ссылку. Святитель скончался в пути. Произошло это в городе Команы в 407 году. Когда к власти пришел император Феодосий II, мощи Иоанна были перенесены в Константинополь. Однако их не удалось поднять сразу. Ведь сначала император должен был попросить прощения у Златоустого за действия, которые совершала его мать Евдоксия. После этого мощи отнесли в церковь святой мученицы Ирины.

Что нельзя делать

Нельзя мыть голову.

Запрещено обмениваться подарками.

Не стоит общаться с большим количеством людей, потому что можете навлечь беду.

Лучше не устраивать шумные гуляния.

Народные приметы

Если облака будут плыть против ветра, то вскоре начнется снегопад.

Сильная метель – к обильному урожаю.

Если запотеют окна, то скоро придет потепление.

Если луна будет красного цвета, то ждите сильного ветра.

Что еще отмечают

Также сегодня отмечается Международный день портвейна. Считается, что этот напиток появился в городе Порто, что в Португалии. Впоследствии его начали возить в разные страны Европы. По легенде, портвейн возник, когда в вино, которое бродит, начали добавлять спирт. Так оно не портилось в дороге.