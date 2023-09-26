26 сентября в церковном календаре – день преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова, пишет 24 Канал. Известный как младший брат апостола Иакова и один из любимых учеников Христа – именно ему Иисус доверил ухаживать за Девой Марией.

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После воскресения Христа Иоанн Богослов отправился проповедовать в Ефес. Он исцелял больных и обращал язычников на острове Патмос. Также апостол написал известную книгу "Откровение" ("Апокалипсис"). Вернувшись к Ефесу, создал также Евангелие и три Послания. Иоанн Богослов умер в глубокой старости, приказав засыпать его в могиле живым.

Именины 26 сентября празднуют Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Тихон, Ян.

Что нельзя делать сегодня

Сегодня нельзя брать в руки острые предметы.

В этот день запрещено ссориться с близкими людьми и лгать.

Считалось, что сегодня нельзя работать после обеда.

Нельзя думать о плохом.

Приметы на 26 сентября

Если сегодня пойдет дождь - погода будет пасмурной еще несколько дней.

Розовый закат обещает хорошую погоду на следующий день.

Красная луна – будет сильный ветер.

Если погода не меняется за день – значит, так будет еще несколько дней.

День в Украине и мире

Всемирный день контрацепции. В 2007 году это событие инициировали несколько организаций, чтобы привлечь внимание к правильному половому воспитанию. Контрацепция не должна быть табуированной, ведь она предотвращает не только нежелательную беременность, но и многие болезни.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Эту дату создала Генассамблея ООН в 2013 году. Ядерное оружие несет опасность всему человечеству и планете Земля. Событие инициировали с целью уберечь от применения смертоносного оружия.