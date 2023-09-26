26 вересня у церковному календарі – день преставлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова, інформує 24 Канал. Відомий як молодший брат апостола Якова та один з улюблених учнів Христа – саме йому Ісус довірив доглядати за Дівою Марією.

Зверніть увагу Які релігійні свята будемо святкувати у жовтні цього року

Після воскресіння Христа Іоанн Богослов вирушив проповідувати в Ефес. Він зцілював хворих та навертав язичників на острові Патмос. Також апостол написав відому книгу "Одкровення" ("Апокаліпсис"). Повернувшись до Ефеса, створив також Євангеліє і три Послання. Іоанн Богослов помер у глибокій старості, звелівши засипати його у могилі живим.

Іменини 26 вересня святкують Олександр, Опанас, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Тихін, Ян.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна брати до рук гострі предмети.

У цей день заборонено сваритися з близькими людьми та обманювати.

Вважалося, що сьогодні не можна працювати після обіду.

Не можна думати про погане.

Прикмети на 26 вересня

Якщо сьогодні піде дощ – погода буде похмурою ще кілька днів.

Рожевий захід сонця обіцяє хорошу погоду наступного дня.

Червоний місяць – буде сильний вітер.

Якщо погода не змінюється за день – значить так буде ще кілька днів.

День в Україні та світі

Всесвітній день контрацепції. У 2007 році цю подію зініціювали кілька організацій, щоб привернути увагу до правильного статевого виховання. Контрацепція не має бути табуйованою, адже вона запобігає не тільки небажаній вагітності, але й багатьом хворобам.

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Цю дату створила Генасамблея ООН у 2013 році. Ядерна зброя несе небезпеку всьому людству та планеті Земля. Подію зініціювали з метою уберегти від застосування смертоносної зброї.