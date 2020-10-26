26 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
26 октября православная церковь чтит икону Иверской Божьей Матери. Ей молились об избавлении от различных напастей, об утешении в бедах, от пожара, о приумножении плодородия земли. Иверская икона Божьей Матери, которая находится на Афоне, прославилась многими чудесами.
Именины сегодня празднуют: Никита, Вениамин, Злата.
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Народные приметы на 26 октября
– Петух без времени вечером кукарекает – к перемене погоды.
– Петухи запели рано утром – потеплеет.
Что можно делать 26 октября
- Покупки, которые вы совершите в этот день, будут удачными и долго вам прослужат.
- Сегодня надо помолиться иконе Иверской Божьей Матери для избавления от жизненных бед и несчастий.
Что нельзя делать 26 октября
- В этот день нельзя выглядывать из окна, ведь можно навлечь беду.
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