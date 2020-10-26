Что можно и нельзя делать 26 октября / Фото из открытых источников

26 октября православная церковь чтит икону Иверской Божьей Матери. Ей молились об избавлении от различных напастей, об утешении в бедах, от пожара, о приумножении плодородия земли. Иверская икона Божьей Матери, которая находится на Афоне, прославилась многими чудесами.