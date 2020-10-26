26 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
26 жовтня православна церква вшановує ікону Іверської Божої Матері. Їй молилися про позбавлення від різних напастей, про втіху в бідах, від пожежі, про примноження родючості землі. Іверська ікона Божої Матері, яка знаходиться на Афоні, прославилася багатьма чудесами.
Іменини сьогодні святкують: Микита, Веніамін, Злата.
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Народні прикмети на 26 жовтня
– Півень без часу ввечері кукурікає – до зміни погоди.
– Півні заспівали рано вранці – потеплішає.
Що можна робити 26 жовтня
- Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.
- Сьогодні треба помолитися іконі Іверської Божої Матері для позбавлення від життєвих бід та нещасть.
Що не можна робити 26 жовтня
- Цього дня не можна виглядати з вікна, адже можна накликати біду.
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