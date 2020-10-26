Що можна і не можна робити 26 жовтня / Фото з відкритих джерел

26 жовтня православна церква вшановує ікону Іверської Божої Матері. Їй молилися про позбавлення від різних напастей, про втіху в бідах, від пожежі, про примноження родючості землі. Іверська ікона Божої Матері, яка знаходиться на Афоні, прославилася багатьма чудесами.