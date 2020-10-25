25 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
25 октября в народном календаре отмечается память трех святых мучеников — Прова, Тараха и Андроника, пострадавших за веру при императоре Диоклетиане.
Именины сегодня празднуют: Богдан, Иван, Макар, Николай.
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Народные приметы на 25 октября
– Слышен гром – зима будет короткой, теплой и снежной.
– Красная луна на небе – ждите ветреную погоду.
– Низко плывут облака – ждите похолодания.
– Если 25 октября звезды яркие – ждите быстрый мороз.
Что можно делать 25 октября
- В этот день надо вспомнить своих родных, которые умерли, и по возможности посетить их могилы.
Что нельзя делать 25 октября
- Сегодня на стук в дверь нельзя спрашивать: "Кто там?", ведь можете навлечь в дом несчастье.
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