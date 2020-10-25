25 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
25 жовтня в народному календарі відзначається пам’ять трьох святих мучеників — Прова, Тараха і Андроника, постраждалих за віру при імператорі Діоклетіані.
Іменини сьогодні святкують: Богдан, Іван, Макар, Микола.
Читайте також Жіночі костюми на Геловін-2020: оригінальні та моторошні образи
Народні прикмети на 25 жовтня
– Чути грім – зима буде короткою, теплою і сніжною.
– Червоний місяць на небі – чекайте на вітряну погоду.
– Низько пливуть хмари – чекайте на похолодання.
– Якщо 25 жовтня зірки яскраві – чекайте на швидкий мороз.
Що можна робити 25 жовтня
- Цього дня треба згадати своїх рідних, які померли, та за можливості відвідати їхні могили.
Що не можна робити 25 жовтня
- Сьогодні на стукіт у двері не можна запитувати: "Хто там?", адже можете накликати в дім нещастя.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter