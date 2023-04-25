25 апреля в церковном календаре – день памяти преподобного Василия Исповедника, пишет 24 Канал. Он служил епископом в Париже в VIII веке.

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Василий Исповедник был известен непоколебимой преданностью христианству и добродетельным поступкам. Во времена, когда еретики сражались с иконами, он стойко защищал свою епархию и не позволял язычникам уничтожать иконы. Из-за этого его изгнали – большую часть своей жизни Василий провел в нищете и скитаниях.

Иконоборцы обращались к нему для диалога, но он решительно отказывался и умер в преклонном возрасте. За это его уважают сейчас – непреклонную преданность и защиту ценностей.

25 апреля День ангела празднуют Василий, Давид, Иоанн, Марфа, Мария, Сергей.

Что нельзя делать сегодня

Этот день считался хорошим для разведения скота и покупки птенцов.

В этот день не рекомендовали знакомиться с новыми людьми.

По давним традициям сегодня нельзя ходить в лес – там опасно.

Не стоит дразнить зверей.

Приметы на 25 апреля

Если ива сильно разрыхлась – холодно больше не будет.

Зацвела слива – пора сажать на огороде морковь и лук.

Холодное утро и сухой день – до засушливого лета.

Светит солнце и в то же время идет дождь – урожай будет щедрым.

На тополе появился пух – лето будет ранним.

День в Украине и мире

Международный день дочери. Традиция этого праздника происходит из Индии, где папы решить почтить своих дочерей. Пока что в Украине это не официальный праздник, но становится популярнее с каждым годом.

Всемирный день пингвинов. Праздник был основан по случаю миграции птиц на север. Человеческая деятельность часто наносит вред птицам, поэтому важно сохранить этот вид. Сейчас пингвинов больше всего в Антарктике.

Международный день ДНК. Впервые эту дату отпраздновали в 2003 году и установили в честь публикации информации о молекуле в 1953 году.