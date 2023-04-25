25 квітня у церковному календарі – день пам'яті преподобного Василя Сповідника, повідомляє 24 Канал. Він служив єпископом у Парії у VIII столітті.

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Василь Сповідник був відомий непохитною відданістю християнству та доброчесними вчинками. У часи, коли єретики боролися з іконами, він стійко захищав свою єпархію і не дозволяв язичникам знищувати ікони. Через це його вигнали – більшу частину свого життя Василь провів у злиднях і поневіряннях.

Іконоборці зверталися до нього для діалогу, але він рішуче відмовлявся і помер у похилому віці. За це його шанують зараз – непохитну відданість та захист цінностей.

25 квітня День ангела святкують Василь, Давид, Іван, Марфа, Марія, Сергій.

Що не можна робити сьогодні

Цей день вважався добрим для розведення худоби та покупки пташенят.

У цей день не радили знайомитися з новими людьми.

За давніми традиціями, сьогодні не можна ходити до лісу – там небезпечно.

Не варто дражнити звірів.

Прикмети на 25 квітня

Якщо верба сильно розпушилась – холодно більше не буде.

Зацвіла слива – час садити на городі моркву та цибулю.

Холодний ранок та сухий день – до посушливого літа.

Світить сонце й водночас йде дощ – врожай буде щедрим.

На тополі з'явився пух – літо буде раннім.

День в Україні та світі

Міжнародний день доньки. Традиція цього свята походить з Індії, де татусі вирішити вшанувати своїх доньок. Поки що в Україні це не офіційне свято, але стає популярнішим з кожним роком.

Всесвітній день пінгвінів. Свято заснували з нагоди міграції птахів на північ. Людська діяльність часто завдає шкоди птахам, тому важливо зберегти цей вид. Зараз пінгвінів найбільше в Антарктиці.

Міжнародний день ДНК. Вперше цю дату відсвяткували у 2003 році, та встановили її на честь публікування інформації про молекулу у 1953 році.