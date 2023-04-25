25 квітня у церковному календарі – день пам'яті преподобного Василя Сповідника, повідомляє 24 Канал. Він служив єпископом у Парії у VIII столітті.
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Василь Сповідник був відомий непохитною відданістю християнству та доброчесними вчинками. У часи, коли єретики боролися з іконами, він стійко захищав свою єпархію і не дозволяв язичникам знищувати ікони. Через це його вигнали – більшу частину свого життя Василь провів у злиднях і поневіряннях.
Іконоборці зверталися до нього для діалогу, але він рішуче відмовлявся і помер у похилому віці. За це його шанують зараз – непохитну відданість та захист цінностей.
Що не можна робити сьогодні
- Цей день вважався добрим для розведення худоби та покупки пташенят.
- У цей день не радили знайомитися з новими людьми.
- За давніми традиціями, сьогодні не можна ходити до лісу – там небезпечно.
- Не варто дражнити звірів.
Прикмети на 25 квітня
- Якщо верба сильно розпушилась – холодно більше не буде.
- Зацвіла слива – час садити на городі моркву та цибулю.
- Холодний ранок та сухий день – до посушливого літа.
- Світить сонце й водночас йде дощ – врожай буде щедрим.
- На тополі з'явився пух – літо буде раннім.
День в Україні та світі
Міжнародний день доньки. Традиція цього свята походить з Індії, де татусі вирішити вшанувати своїх доньок. Поки що в Україні це не офіційне свято, але стає популярнішим з кожним роком.
Всесвітній день пінгвінів. Свято заснували з нагоди міграції птахів на північ. Людська діяльність часто завдає шкоди птахам, тому важливо зберегти цей вид. Зараз пінгвінів найбільше в Антарктиці.
Міжнародний день ДНК. Вперше цю дату відсвяткували у 2003 році, та встановили її на честь публікування інформації про молекулу у 1953 році.