24 сентября в церковном календаре – день памяти равноапостольной первомученицы Текли (Фекли), пишет 24 Канал. Она родилась и проживала в городе Икония (сейчас это турецкий город Конья) в богатой семье язычников.
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В возрасте 18 лет родители обручили ее с богатым юношей, однако Текла избрала веру в Господа и решила не вступать в брак. Она слушала апостола Павлом, проповедовавшим христианство в городе. На апостола пожаловался жених, поэтому Павла бросили в тюрьму. Но Текла три дня и три ночи была у апостола. Позже девушка покинула родной город.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день запрещен тяжелый физический труд.
- Нельзя плохо думать о своих близких.
- Сегодня нельзя отказывать в помощи.
- Лучше не брать долгов и не занимать деньги.
Приметы на 24 сентября
- Пчелы открывают летку – будет длинная и теплая осень.
- Чайки летают высоко – день будет ветреным.
- Ярко светит солнце – ждите перемены погоды.
- Щедрый урожай грибов – к снежной зиме.
- Листья на деревьях много – морозов ждите не скоро.
День в Украине и мире
День машиностроителя. Профессиональный праздник отмечают каждое четвертое воскресенье сентября. Сфера машиностроительной отрасли Украины насчитывает более 2800 промышленных предприятий и 230 организаций, занимающихся научно-техническим трудом.