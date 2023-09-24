24 сентября в церковном календаре – день памяти равноапостольной первомученицы Текли (Фекли), пишет 24 Канал. Она родилась и проживала в городе Икония (сейчас это турецкий город Конья) в богатой семье язычников.

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В возрасте 18 лет родители обручили ее с богатым юношей, однако Текла избрала веру в Господа и решила не вступать в брак. Она слушала апостола Павлом, проповедовавшим христианство в городе. На апостола пожаловался жених, поэтому Павла бросили в тюрьму. Но Текла три дня и три ночи была у апостола. Позже девушка покинула родной город.

День ангела 24 сентября отмечают Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Ибрагим, Павел, Сергей, Степан, Фекла.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещен тяжелый физический труд.

Нельзя плохо думать о своих близких.

Сегодня нельзя отказывать в помощи.

Лучше не брать долгов и не занимать деньги.

Приметы на 24 сентября

Пчелы открывают летку – будет длинная и теплая осень.

Чайки летают высоко – день будет ветреным.

Ярко светит солнце – ждите перемены погоды.

Щедрый урожай грибов – к снежной зиме.

Листья на деревьях много – морозов ждите не скоро.

День в Украине и мире

День машиностроителя. Профессиональный праздник отмечают каждое четвертое воскресенье сентября. Сфера машиностроительной отрасли Украины насчитывает более 2800 промышленных предприятий и 230 организаций, занимающихся научно-техническим трудом.