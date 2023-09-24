24 вересня у церковному календарі – день пам'яті рівноапостольної первомучениці Текли (Фекли), пише 24 Канал. Вона народилася та проживала в місті Іконія (зараз це турецьке місто Конья) у заможній родині язичників.

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У віці 18 років батьки заручили її з багатим юнаком, проте Текла обрала віру в Господа та вирішила не вступати у шлюб. Вона слухала апостола Павлом, який проповідував християнство у місті. На апостола поскаржився наречений, тому Павла кинули у в'язницю. Та Текла три дні й три ночі була біля апостола. Пізніше дівчина покинула рідне місто.

День ангела 24 вересня святкують Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Ібрагім, Павло, Сергій, Степан, Фекла.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонена важка фізична праця.

Не можна погано думати про своїх близьких.

Сьогодні не можна відмовляти у допомозі.

Краще не брати боргів та не позичати коштів.

Прикмети на 24 вересня

Бджоли відкривають льотку – буде довга і тепла осінь.

Чайки літають високо – день буде вітряний.

Яскраво світить сонце – чекайте зміну погоди.

Щедрий врожай грибів – до сніжної зими.

Листя на деревах багато – морозів чекайте не скоро.

День в Україні та світі

День машинобудівника. Професійне свято відзначають кожну четверту неділю вересня. Сфера машинобудівної галузі України налічує понад 2800 промислових підприємств і 230 організацій, які займаються науково-технічною працею.