Уменьшительно-ласкательными формами имени являются Артемка, Артемчик, Артюша, Артюха, Артюнов, Тема. А что значит это имя, откуда происходит, когда Дни ангела и какой характер у этих мужчин – расскажет 24 Канал.

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Значение и происхождение имени

Существуют разные версии происхождения этого имени. По первой из них, имя образовалось от богини жизни и плодородия в Древней Греции – Артемиды. Поэтому и в переводе оно звучит как "посвящённый Артемиде". Это была богиня всего живого на земле.

Считалось, если назвать мальчика таким именем, ему будет везти по жизни и он будет защищен от всего плохого и нечистого.

Сторонники второй версии считают, что Артем переводится как "невредимый", "сильный", "с крепким здоровьем". В древности верили, что имя подарит человеку долгую и счастливую жизнь.

Когда Дни ангела

Свои именины Артём празднует несколько раз в год. Это такие даты:

17 января;

26 февраля;

6 апреля;

12 мая;

6 июля;

2 ноября;

12 ноября.

Характер Артема

Артемы имеют одну очень характерную черту – прямоту. Им трудно притворяться кем-то другим и они всегда говорят то, что думают. Им, прежде всего, важно быть честным с собой, а не делать то, что кому-то хочется.

В то же время Артемы остаются очень коммуникабельны людьми, легко идущими на контакт. Они будут общаться с вами хорошо, если вы не делаете им подлость и ведете себя адекватно. В противном случае – ожидайте получить месть в ответ.

Артемы обычно имеют аналитический тип мышления, хорошую память и большое воображение. Эти черты помогают им в своих целях. Для отношений ищут себе избранницу независимую и соответствующую. Им нужен партнёрский союз.