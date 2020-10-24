24 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
24 октября в народном календаре чтят память апостола Филиппа. Он принадлежал к последователям Иисуса Христа.
Именины сегодня празднуют: Александр, Антон, Зинаида, Иосиф, Исаак, Макар, Филипп.
Читайте также Женские костюмы на Хэллоуин-2020: оригинальные и жуткие образы
Народные приметы на 24 октября
– Куры прячут голову под крыло – к холоду.
– Ясная луна – предвестник мороза.
– Ветер подул с северной стороны – к сильному холоду.
– Белки, мыши и кроты запасают кормов больше, чем обычно, – к суровой зиме.
– Туман спускается – к оттепели.
Что можно делать 24 октября
- Если увидите сегодня полнолуние – то возьмите в руки кошелек и подержите его немного. Такой ритуал принесет в вашу жизнь богатство.
- Если посмотрите на луну через плечо – вскоре станете счастливыми.
- Чтобы сохранить молодость и красоту, женщине сегодня надо спать как можно дальше от лунных лучей.
Что нельзя делать 24 октября
- Чтобы стать богатым, на полнолуние нельзя начинать новые дела.
- В полнолуние нельзя стричь волосы и ногти.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter