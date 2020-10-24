24 жовтня в народному календарі вшановують пам'ять апостола Пилипа. Він належав до послідовників Ісуса Христа.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Антон, Зінаїда, Йосип, Ісак, Макар, Пилип.

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Народні прикмети на 24 жовтня

– Кури ховають голову під крило – до холоду.

– Ясний місяць – провісник морозу.

– Вітер подув з північного боку – до потужного холоду.

– Білки, миші і кроти запасають кормів більше, ніж зазвичай, – до суворої зими.

– Туман спускається – до відлиги.

Що можна робити 24 жовтня

Якщо побачите сьогодні повний місяць – то візьміть в руки гаманець і потримайте його трохи. Такий ритуал принесе у ваше життя багатство. Якщо подивитеся на місяць через плече – незабаром станете щасливими. Щоб зберегти молодість та красу, жінці сьогодні треба спати якнайдалі від місячних променів.

Що не можна робити 24 жовтня