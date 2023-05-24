24 мая в церковном календаре – день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия (или Методия), пишет 24 Канал. Их чествуют каждый год в ту же дату.

Смотрите также 10 самых красивых имен из Греции: неожиданный список

День памяти Кирилла и Мефодия

Кирилл и Мефодий – два брата, родившихся в Греции в семье военачальника. Кирилл создал один из первых славянских алфавитов, а впоследствии братья перевели много книг на церковнославянскую.

Также считают, что Кирилл был автором книг: "Азбучной молитвы", "Пролога к Евангелию". В то время как Мефодий может быть автором гимна в честь Дмитрия Солунского.

Обоих братьев канонизировала православная церковь и приравняла к апостолам. В католической церкви они числятся святыми.



Кирилл и Мефодий / Фото из Википедии

Что нельзя делать сегодня

Этот день неудачен для работы в огороде и в саду.

Считалось, что сегодня нельзя долго находиться на улице.

Запрещено купаться в озерах или реках.

Приметы на сегодня

Если пошел дождь – еще 40 дней будет мокрая погода.

Сегодня жарко и сухо – значит таким же будет лето.

В этот день будет идти дождь.

Сегодня видна радуга – до ветреного июня.

День в Украине и мире

День славянской письменности и языка. Это событие было установлено по случаю дня памяти Кирилла и Мефодия. Она важна не только для украинцев, но и для других стран Восточной Европы.