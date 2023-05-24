24 мая в церковном календаре – день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия (или Методия), пишет 24 Канал. Их чествуют каждый год в ту же дату.
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День памяти Кирилла и Мефодия
Кирилл и Мефодий – два брата, родившихся в Греции в семье военачальника. Кирилл создал один из первых славянских алфавитов, а впоследствии братья перевели много книг на церковнославянскую.
Также считают, что Кирилл был автором книг: "Азбучной молитвы", "Пролога к Евангелию". В то время как Мефодий может быть автором гимна в честь Дмитрия Солунского.
Обоих братьев канонизировала православная церковь и приравняла к апостолам. В католической церкви они числятся святыми.
Кирилл и Мефодий / Фото из Википедии
Что нельзя делать сегодня
- Этот день неудачен для работы в огороде и в саду.
- Считалось, что сегодня нельзя долго находиться на улице.
- Запрещено купаться в озерах или реках.
Приметы на сегодня
- Если пошел дождь – еще 40 дней будет мокрая погода.
- Сегодня жарко и сухо – значит таким же будет лето.
- В этот день будет идти дождь.
- Сегодня видна радуга – до ветреного июня.
День в Украине и мире
День славянской письменности и языка. Это событие было установлено по случаю дня памяти Кирилла и Мефодия. Она важна не только для украинцев, но и для других стран Восточной Европы.