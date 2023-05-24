24 травня у церковному календарі – день пам'яті рівноапостольних Кирила й Мефодія (або Методія), пише 24 Канал. Їх вшановують щороку у ту саму дату.
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День пам'яті Кирила і Мефодія
Кирило й Мефодій – два брати, що народилися у Греції у сім'ї воєначальника. Кирило створив один з перших слов'янських алфавітів, а згодом брати переклали багато книг на церковнослов'янську.
Також вважають, що Кирило був автором книг: "Азбучної молитви", "Прологу до Євангелія". Тоді як Мефодій може бути автором гімну на честь Дмитра Солунського.
Обидвох братів канонізувала православна церква й прирівняла до апостолів. У католицькій церкві вони вважаються святими.
Кирило й Мефодій / Фото з Вікіпедії
Що не можна робити сьогодні
- Цей день невдалий для праці на городі та в саду.
- Вважалось, що сьогодні не можна довго перебувати на вулиці.
- Заборонено купатися в озерах чи річках.
Прикмети на сьогодні
- Якщо нині пішов дощ – ще 40 днів буде мокра погода.
- Сьогодні спекотно й сухо – значить таким самим буде літо.
- У цей день туман – літо буде дощовим.
- Сьогодні видно веселку – до вітряного червня.
День в Україні та світі
День слов'янської писемності і мови. Цю подію встановили з нагоди дня пам'яті Кирила й Мефодія. Вона важлива не тільки для українців, але й інших країн Східної Європи.