24 травня у церковному календарі – день пам'яті рівноапостольних Кирила й Мефодія (або Методія), пише 24 Канал. Їх вшановують щороку у ту саму дату.

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День пам'яті Кирила і Мефодія

Кирило й Мефодій – два брати, що народилися у Греції у сім'ї воєначальника. Кирило створив один з перших слов'янських алфавітів, а згодом брати переклали багато книг на церковнослов'янську.

Також вважають, що Кирило був автором книг: "Азбучної молитви", "Прологу до Євангелія". Тоді як Мефодій може бути автором гімну на честь Дмитра Солунського.

Обидвох братів канонізувала православна церква й прирівняла до апостолів. У католицькій церкві вони вважаються святими.



Кирило й Мефодій / Фото з Вікіпедії

Що не можна робити сьогодні

Цей день невдалий для праці на городі та в саду.

Вважалось, що сьогодні не можна довго перебувати на вулиці.

Заборонено купатися в озерах чи річках.

Прикмети на сьогодні

Якщо нині пішов дощ – ще 40 днів буде мокра погода.

Сьогодні спекотно й сухо – значить таким самим буде літо.

У цей день туман – літо буде дощовим.

Сьогодні видно веселку – до вітряного червня.

День в Україні та світі

День слов'янської писемності і мови. Цю подію встановили з нагоди дня пам'яті Кирила й Мефодія. Вона важлива не тільки для українців, але й інших країн Східної Європи.