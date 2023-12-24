Какие праздники христиане отмечают 24 декабря: главные запреты на Сочельник

По новоюлианскому календарю 24 декабря христиане отмечают Сочельник и чтят память святой преподобномученицы Евгении. Традиционно в этот день готовят 12 постных блюд, заносят в дом Дидуха и начинают петь колядки.

Иисус Христос родился в семье Девы Марии и ее мужа Иосифа, проживавших в Назарете. Однажды император Августин приказал всем прибыть в Вифлеем, потому что хотел сделать перепись населения. Поэтому Иосиф и Мария были вынуждены уехать, пишет 24 Канал.

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Ночь супруги провели в хлеву для овец, поскольку не нашли другого места. Там Дева Мария и родила Иисуса Христа. Пока младенец лежал в яслях из сена, на небе появилась яркая звезда. Первыми, кому ангел принес благую весть, были пастухи, которые находились в окрестностях Вифлеема.

Впоследствии Вифлеемскую звезду увидели три мудреца. Поэтому они пришли к Иисусу Христу с дарами: золотом – символом дани царю, смирной – символом дани смертному человеку и ладаном – символом подарка Богу.

День преподобномученицы Евгении Римской

Евгения Римская родилась в семье префекта Египта Филиппа. Мужчина был язычником, однако, общался с людьми, исповедующими христианскую веру. Благодаря отцу, Евгения знала латинский и греческий языки.

Однажды преподобномученица решила стать христианкой. Дело в том, что она нашла и прочла писание апостола Павла. После этого Евгения пошла в римский монастырь. Именно поэтому женщину приказали казнить. Это произошло в канун Рождества.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя употреблять мясные и молочные продукты, поскольку 24 декабря – последний день Рождественского поста.

Запрещается устраивать громкие гуляния.

Нельзя венчаться.

Не стоит ссориться, злиться, злословить, завидовать и обманывать людей.

Церковь запрещает гадать.

Народные приметы

Если небо будет звездным, то в следующем году куры будут хорошо нестись.

Если начнется снегопад, то в следующем году будет хороший урожай.

Если днем будут петь птички, то весна придет рано.

Если увидите иней на деревьях, то ждите мокрого лета.

Если целый день температура воздуха будет резко меняться, то в феврале будет мороз и снег.

Что еще отмечают

Сегодня – День работников архивных учреждений Украины. Праздник ввел Президент Украины Леонид Кучма в 1998 году, издав соответствующий Указ. Именно 24 декабря 1993 года Верховная Рада Украины приняла закон «О Национальном архивном фонде и архивных учреждениях».

Также во многих странах 24 декабря празднуют День гоголь-моголя. Это традиционный рождественский напиток, который готовят из молока или сливок, сахара и взбитых яиц. Сегодня стоит провести день с родными людьми и насладиться вкусом гоголь-моголя.