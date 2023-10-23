23 октября – какой праздник и что нельзя делать сегодня: интересные приметы на день

23 октября в церковном календаре – апостола Иакова. В Украине отмечают День рекламиста. Что нельзя делать сегодня – читайте дальше.

23 октября верующие чтят память апостола Иакова, брата Господня. Он был одним из 70 учеников Христа, пишет 24 Канал.

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Иаков был братом Иисуса Христа "от плоти". То есть его отцом был Иосиф Обручник, муж Девы Марии. Иаков с детства был очень набожным и соблюдал несколько обетов. Всю жизнь он посвятил Богу.

Считается, что Иисус Христос назначил Иакова первым епископом Иерусалима. Он обратил многих в христианство, но вместе с тем стал врагом для фарисеев. Они столкнули Иакова с крыши после шантажа из-за веры, так епископ погиб.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя ссориться и держать на кого зло.

Запрещено сегодня брать средства взаймы.

Лучше не заниматься делами других – это к несчастью.

Считалось, что сегодня нельзя заниматься ремонтом.

23 октября празднуют Петр, Яков, Николай, Иван, Максим, Владимир, Александр, Игнатий, Емельян, Афанасий.

Приметы на 23 октября

Рога луны указывают на ту сторону, откуда будет ветер.

Упал дождь – до щедрого урожая в следующем году.

Ива уже сбрасывает листву – зима будет ранней.

Снег выпал и не растаял – до теплой зимы.

Если еще не было мороза – еще 4 недели можно не ждать зимы.

День в Украине и мире

День рекламиста. Это молодой профессиональный праздник для работающих в сфере рекламы. Его начали в 1994 году, чтобы отметить работу дизайнеров, маркетологов, промоутеров.