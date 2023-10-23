23 октября верующие чтят память апостола Иакова, брата Господня. Он был одним из 70 учеников Христа, пишет 24 Канал.

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Иаков был братом Иисуса Христа "от плоти". То есть его отцом был Иосиф Обручник, муж Девы Марии. Иаков с детства был очень набожным и соблюдал несколько обетов. Всю жизнь он посвятил Богу.

Считается, что Иисус Христос назначил Иакова первым епископом Иерусалима. Он обратил многих в христианство, но вместе с тем стал врагом для фарисеев. Они столкнули Иакова с крыши после шантажа из-за веры, так епископ погиб.

Именины 23 октября празднуют Петр, Яков, Николай, Иван, Максим, Владимир, Александр, Игнатий, Емельян, Афанасий.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя ссориться и держать на кого зло.

Запрещено сегодня брать средства взаймы.

Лучше не заниматься делами других – это к несчастью.

Считалось, что сегодня нельзя заниматься ремонтом.

Приметы на 23 октября

Рога луны указывают на ту сторону, откуда будет ветер.

Упал дождь – до щедрого урожая в следующем году.

Ива уже сбрасывает листву – зима будет ранней.

Снег выпал и не растаял – до теплой зимы.

Если еще не было мороза – еще 4 недели можно не ждать зимы.

День в Украине и мире

День рекламиста. Это молодой профессиональный праздник для работающих в сфере рекламы. Его начали в 1994 году, чтобы отметить работу дизайнеров, маркетологов, промоутеров.