23 жовтня віряни вшановують пам'ять апостола Якова, брата Господнього. Він був одним з 70 Христових учнів, пише 24 Канал.

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Яків був братом Ісуса Христа "від плоті". Тобто його батьком був Йосип Обручник, чоловік Діви Марії. Яків з дитинства був дуже побожним та дотримувався кількох обітниць. Все життя він присвятив Богові.

Вважається, що Ісус Христос призначив Якова першим єпископом Єрусалиму. Він навернув багатьох у християнство, але водночас став ворогом для фарисеїв. Вони зіштовхнули Якова з даху після шантажу через віру, так єпископ загинув.

Іменини 23 жовтня святкують Петро, Яків, Микола, Іван, Максим, Володимир, Олександр, Ігнатій, Омелян, Опанас.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сваритися й тримати на когось зло.

Заборонено сьогодні брати кошти в борг.

Краще не займатися справами інших - це до нещастя.

Вважалось, що сьогодні не можна займатись ремонтом.

Прикмети на 23 жовтня

Роги місяця вказують на той бік, звідки буде вітер.

Упав дощ – до щедрого врожаю наступного року.

Верба вже скидає листя – зима буде ранньою.

Сніг випав і не розтанув – до теплої зими.

Якщо досі не було морозу – ще 4 тижні можна не чекати зими.

День в Україні та світі

День рекламіста. Це молоде професійне свято для тих, хто працює у сфері реклами. Його започаткували у 1994 році, щоб відзначити працю дизайнерів, маркетологів, промоутерів.