23 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
23 октября в народном календаре почитают несгибаемых брата и сестру Евлампия и Евлампию. В этот день надо особенно чтить свет дома.
Именины сегодня отмечают: Евлампий, Евлампия, Иннокентий, Андрей.
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Народные приметы на 23 октября
– Последние дни кучевых облаков.
– Возможен ранний ледостав на крупных реках.
– Если рожки месяца показывают в сторону созвездия Большой Медведицы – зима уже близко, а если в другую сторону, на юг – зима еще подождет.
– Куда рожки месяца покажут, оттуда будут дуть ветры.
Что можно делать 23 октября
- Рекомендуется в этот день завершить все дела.
Что нельзя делать 23 октября
- В этот день нельзя много физически работать и выполнять тяжелые домашние дела.
- Сегодня категорически запрещены ссоры в семье.
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