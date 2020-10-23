23 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
23 жовтня в народному календарі відзначають непохитних брата і сестри Євлампія і Євлампії. У цей день треба особливо шанувати світло вдома.
Іменини сьогодні святкують: Євлампій, Євлампія, Іннокентій, Андрій.
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Народні прикмети на 23 жовтня
– Останні дні купчастих хмар.
– Можливий ранній льодостав на великих річках.
Якщо ріжки місяця показують у бік сузір’я Великої Ведмедиці – зима вже близько, а якщо у протилежний бік, на південь – зима ще почекає.
– Куди ріжки місяця покажуть, звідти будуть дути вітри.
Що можна робити 23 жовтня
- Рекомендується цього дня завершити усі справи.
Що не можна робити 23 жовтня
- У цей день не можна багато фізично працювати та виконувати важкі домашні справи.
- Сьогодні категорично заборонені сварки в сім'ї.
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