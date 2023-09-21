21 сентября – какой праздник и кто празднует именины в этот день: запреты на сегодня

21 сентября христиане чтят апостола от 70 Кондрата. В мире отмечается Международный день мира. Что нельзя делать сегодня – список запретов дальше.

21 сентября в церковном календаре – день памяти святого апостола Кондрата Афинского, пишет 24 Канал. Он был учеником двенадцати апостолов, рукоположивших его на епископа.

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Кондрат проповедовал в Афинах, где сумел обратить многих язычников. Поэтому его забросали камнями, но апостол остался жив. Кондрата бросили в тюрьму, где он скончался от голода.

Что нельзя делать сегодня

Сегодня нельзя ссориться с близкими и повышать голос.

Запрещено в этот день лениться.

Нельзя поднимать какие-либо вещи с перекрестка.

День неблагоприятный для сватовства.

Приметы на 21 сентября

Сегодня хорошая погода – осень будет теплой.

Листья уже опали – зима будет ранней.

День холодный, но ночь теплая – ждите снежную зиму.

Если скот рвется на пастбище с утра – зима придет рано.

21 сентября празднуют Александр, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр, Ян.

День в Украине и мире

Международный день мира. Праздник отмечают и в Украине, и за границей. Его цель – продвигать идею ненасилия и пацифизма. Чтобы отметить дату, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке бьют в Колокол мира. Это событие имеет немаловажное значение для Украины, ведь наша страна всегда уважала территориальные ценности каждого государства. День мира по-настоящему станет таким, когда Украина вернет захваченные территории.