21 сентября – какой праздник и кто празднует именины в этот день: запреты на сегодня
21 сентября христиане чтят апостола от 70 Кондрата. В мире отмечается Международный день мира. Что нельзя делать сегодня – список запретов дальше.
21 сентября в церковном календаре – день памяти святого апостола Кондрата Афинского, пишет 24 Канал. Он был учеником двенадцати апостолов, рукоположивших его на епископа.
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Кондрат проповедовал в Афинах, где сумел обратить многих язычников. Поэтому его забросали камнями, но апостол остался жив. Кондрата бросили в тюрьму, где он скончался от голода.Именины 21 сентября празднуют Александр, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр, Ян.
Что нельзя делать сегодня
- Сегодня нельзя ссориться с близкими и повышать голос.
- Запрещено в этот день лениться.
- Нельзя поднимать какие-либо вещи с перекрестка.
- День неблагоприятный для сватовства.
Приметы на 21 сентября
- Сегодня хорошая погода – осень будет теплой.
- Листья уже опали – зима будет ранней.
- День холодный, но ночь теплая – ждите снежную зиму.
- Если скот рвется на пастбище с утра – зима придет рано.
День в Украине и мире
Международный день мира. Праздник отмечают и в Украине, и за границей. Его цель – продвигать идею ненасилия и пацифизма. Чтобы отметить дату, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке бьют в Колокол мира. Это событие имеет немаловажное значение для Украины, ведь наша страна всегда уважала территориальные ценности каждого государства. День мира по-настоящему станет таким, когда Украина вернет захваченные территории.