Какой праздник 21 октября – что сегодня лучше не делать

21 октября христиане чтят память Иллариона Великого. Сегодня в Украине День работников целлюлозно-бумажной промышленности. Больше об этом дне читайте дальше

21 октября церковь вспоминает святого Иллариона Великого, пишет 24 Канал. Он жил в Палестине, но потом переехал учиться в Александрию и принял там христианство.

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Илларион учился у Антония Великого. По возвращении домой он стал помогать бедным, молиться и поститься. У нынешнего сектора Газа Илларион основал несколько монастырей. Последние годы жизни он провел в Египте у могилы Антония Великого, а скончался на Кипре.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя сегодня ругаться и сплетничать.

День предназначен для работы, поэтому бездельничать запрещено.

Считалось, что сегодня нельзя поднимать что-нибудь из земли.

Лучше сегодня не отправляться в путешествие

Приметы на 21 октября

Солнце окрашено в красный – ждите мороз.

Облака плывут низко – до морозов.

Ясный день сулит быстрое похолодание.

Многие грибы в лесу – похолодание будет нескоро.

Выпало много снега – к большому урожаю хлеба в следующем году.

21 октября празднуют Илларион, Сергей, Василий, Пелагея, Алексей, Анатолий, Захар, Яков, Николай.

День в Украине и мире

День работников целлюлозно-бумажной промышленности. Профессиональный праздник отмечают каждый год в третье воскресенье октября.