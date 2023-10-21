Какой праздник 21 октября – что сегодня лучше не делать
21 октября христиане чтят память Иллариона Великого. Сегодня в Украине День работников целлюлозно-бумажной промышленности. Больше об этом дне читайте дальше
21 октября церковь вспоминает святого Иллариона Великого, пишет 24 Канал. Он жил в Палестине, но потом переехал учиться в Александрию и принял там христианство.
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Илларион учился у Антония Великого. По возвращении домой он стал помогать бедным, молиться и поститься. У нынешнего сектора Газа Илларион основал несколько монастырей. Последние годы жизни он провел в Египте у могилы Антония Великого, а скончался на Кипре.Именины 21 октября празднуют Илларион, Сергей, Василий, Пелагея, Алексей, Анатолий, Захар, Яков, Николай.
Что нельзя делать сегодня
- Нельзя сегодня ругаться и сплетничать.
- День предназначен для работы, поэтому бездельничать запрещено.
- Считалось, что сегодня нельзя поднимать что-нибудь из земли.
- Лучше сегодня не отправляться в путешествие
Приметы на 21 октября
- Солнце окрашено в красный – ждите мороз.
- Облака плывут низко – до морозов.
- Ясный день сулит быстрое похолодание.
- Многие грибы в лесу – похолодание будет нескоро.
- Выпало много снега – к большому урожаю хлеба в следующем году.
День в Украине и мире
День работников целлюлозно-бумажной промышленности. Профессиональный праздник отмечают каждый год в третье воскресенье октября.