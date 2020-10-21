21 октября в народном календаре чтят память Палагеи, которая была обращена в христианство святителем Нонном.

Именины сегодня празднуют: Надежда, Виктор, Елизавета, Николай, Петр.

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Народные приметы на 21 октября

– Если луна в кругах виднеется – лето будет сухим.

– Облака низко плывут – ждите сильных морозов в ближайшее время.

– Мыши делают норки на теплой стороне – примета, что зима будет холодной и морозной.

Что можно делать 21 октября

​Чтобы избавиться от недугов, сегодня водой из колодца стоит умываться, мыться, стирать и даже обрызгивать одежду. Рекомендуется в этот день завершить все запланированные ранее дела.

Что нельзя делать 21 октября