21 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
21 октября в народном календаре чтят память Палагеи, которая была обращена в христианство святителем Нонном.
Именины сегодня празднуют: Надежда, Виктор, Елизавета, Николай, Петр.
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Народные приметы на 21 октября
– Если луна в кругах виднеется – лето будет сухим.
– Облака низко плывут – ждите сильных морозов в ближайшее время.
– Мыши делают норки на теплой стороне – примета, что зима будет холодной и морозной.
Что можно делать 21 октября
- Чтобы избавиться от недугов, сегодня водой из колодца стоит умываться, мыться, стирать и даже обрызгивать одежду.
- Рекомендуется в этот день завершить все запланированные ранее дела.
Что нельзя делать 21 октября
- В этот день нельзя никому ни в чем отказывать.
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